Musetti e Paolini al terzo turno del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini raggiungono il terzo turno del Roland Garros 2025. Il carrarino, numero 8 del mondo, batte in tre set il colombiano Daniel Elahi Galan: 6-4 6-0 6-4, in due ore e 6 minuti di gioco, il punteggio in favore di Musetti, che al terzo turno attende il vincente della sfida tra Mariano Navone e Reilly Opelka. “Non è stata una partita facile, sia per la pioggia che per il vento. Galan ha alzato il livello al terzo set e sono contento di aver vinto. Sono molto ambizioso. Qui non sono mai andato oltre gli ottavi, spero di fare meglio quest’anno. Penso di potermela giocare contro tutti”.

Positiva anche la prova della fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia, finalista un anno fa sulla terra rossa parigina e testa di serie numero 4: 6-3 6-3 all’australiana Ajla Tomljanovic in un’ora e 27 minuti. L’azzurra affronterà ora una tra Yuliia Strarodubtseva e Anastasia Potapova. “E’ difficile giocare contro Tomljanovic – ammette – Ho cercato la profondità, ci sono stati degli alti e bassi ma sono contenta di aver vinto. Le sensazioni sono diverse dallo scorso anno, non avevo giocato tutte le partite sul Centrale. E’ bello essere di nuovo qui davanti a questo pubblico. Ora devo pensare una partita alla volta”. Domani, intanto, Jannik Sinner torna in campo contro Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros. Il numero 1 del mondo giocherà sul Philippe-Chatrier nel secondo match dalle 12 dopo Li-Pegula. Sul Campo 6 Cocciaretto-Alexandrova secondo match dalle 11, a seguire il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).