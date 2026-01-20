Musetti avanti a Melbourne, sarà derby con Sonego. Out Cocciaretto

Una tragedia stamattina si è verificata a Coreca di Amantea nel Tirreno Cosentino, dove un ciclista di nazionalità straniera è stato travolto ed ucciso. L’incidente è avvenuto intorno alle 7. Un episodio che riaccende l’attenzione sui temi della sicurezza stradale e della convivenza, spesso complessa, tra veicoli e utenti vulnerabili. Il ciclista è deceduto sul colpo. Inutili […]