Muretto pericoloso sulla SP1: la comunità locale chiede intervento alla Città Metropolitana

DI CLEMENTE CORVO

La strada che collega l’autostrada verso Amato è stata segnalata come pericolosa a causa di un muretto situato nei pressi dell’ex centrale Enel. Nonostante le segnalazioni e gli incidenti avvenuti, il muretto è ancora presente e rappresenta un pericolo per gli utenti della strada, compresi automobilisti, motociclisti e ciclisti.

*La pericolosità del muretto*

Il muretto è stato oggetto di numerosi incidenti, con molti mezzi che si sono schiantati contro di esso. La presenza di questo ostacolo sulla strada rappresenta un rischio significativo per la sicurezza degli utenti, soprattutto considerando il transito continuo di mezzi automobilistici, pesanti e leggeri, nonché di motociclisti e ciclisti.

*La motivazione della Città Metropolitana*

Secondo la Città Metropolitana, il muretto è stato costruito per proteggere un canale di smaltimento acque della strada. Tuttavia, la posizione del muretto sembra essere poco logica dal punto di vista della sicurezza stradale, poiché si trova fuori dalla striscia che delimita la corsia.

*Una richiesta di intervento*

Il comitato chiede formalmente alla Città Metropolitana di rivedere l’utilità del muretto e di prendere misure per mettere in sicurezza il tratto di strada. È importante garantire la sicurezza degli utenti della strada e prevenire ulteriori incidenti. Speriamo che la Città Metropolitana prenda in considerazione la richiesta e adotti le misure necessarie per risolvere il problema.

*La speranza di una soluzione*

La comunità locale spera che la Città Metropolitana possa trovare una soluzione rapida e efficace per risolvere il problema del muretto. La sicurezza stradale è un diritto fondamentale per tutti gli utenti della strada, e è importante che le autorità competenti prendano misure concrete per garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti.