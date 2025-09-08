Muraca: “Solidarietà al sindaco Campisi e alla comunità di Ardore, colpito un luogo simbolo di crescita e aggregazione” 

«Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al sindaco di Ardore, Giuseppe Campisi, e all’intera comunità per il grave incendio che ha danneggiato il campo sportivo comunale. Un luogo che non è solo impianto sportivo, ma spazio di crescita, socialità e speranza per tanti giovani, oggi ferito da un episodio che addolora e preoccupa».

Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, che aggiunge: «Lo sport rappresenta un presidio di valori positivi, di educazione e di inclusione. Quando viene colpito uno spazio dedicato ai ragazzi, viene colpita l’intera comunità e la possibilità di trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di partecipazione, di rispetto e di legalità. Ardore saprà reagire con la forza dell’unità e della dignità».

Muraca conclude sottolineando che «di certo l’amministrazione comunale proseguirà nel suo impegno quotidiano senza in alcun modo farsi intimidire e potrà contare sul sostegno del Partito Democratico. Al tempo stesso, episodi simili richiamano tutti alla necessità di rafforzare la presenza dello Stato e delle Istituzioni su tutto il territorio, perché nessuna comunità deve sentirsi sola davanti a gesti che tentano di minare la convivenza civile».