Movimento “Il Faro della Locride”: “costruire un progetto di città capace di restituire a Siderno il ruolo e la centralità che merita”

Questo è il primo comunicato del Movimento “Il Faro”.

Un nome che nasce da un’idea condivisa: Siderno è stata, per lungo tempo, il faro della Locride. Oggi non lo è più. Da questa consapevolezza nasce la nostra volontà di unirci per costruire un progetto di città capace di restituire a Siderno il ruolo e la centralità che merita.

La Siderno che conosciamo oggi è il risultato di scelte compiute nel passato, a partire dagli anni ’50 fino ai primi anni 2000, per affrontare le sfide di allora. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato. Siderno va ripensata, immaginata e progettata di nuovo, con uno sguardo lungo, che guardi almeno al 2100.

Da questa riflessione nasce il desiderio di costruire insieme la Siderno e la Calabria che vogliamo. Per questo abbiamo deciso di dare vita a un movimento composto da persone che condividano questa visione: un movimento che nasca per fare, non contro qualcuno o qualcosa.

La nostra priorità è la costruzione di un gruppo: non un partito, ma una realtà politica nel senso più alto, civico e partecipativo del termine. Un movimento né di destra né di sinistra, che abbia come bussola il meridionalismo, il garantismo e l’inclusività.

Informiamo la cittadinanza che da alcuni mesi ci riuniamo con obiettivi condivisi di confronto e partecipazione. La riunione di ieri sera si è aperta con un minuto di silenzio come segno di solidarietà e di ferma condanna di ogni forma di violenza, con particolare attenzione alla violenza sulle donne. In tale contesto è stata avanzata la proposta di organizzare un futuro incontro/dibattito dedicato a questa tematica.

Oggi, tuttavia, sentiamo il dovere di intervenire nel merito della vicenda che ha profondamente colpito la nostra comunità in seguito al passaggio del ciclone Harry.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il lavoro “Lungomare – cantiere ideale”, elaborato dal gruppo Politiche, Cultura e Informazione, ed è stata ufficializzata una possibile data del Forum che si svolgerà a fine febbraio. Il tema dell’evento sarà “Lungomare – cantiere ideale”. Verranno invitati a partecipare tutti i gruppi politici del territorio e le associazioni, inclusa la maggioranza di governo cittadino.

Il Forum sarà coordinato da due moderatori, ai quali è stato affidato anche il compito di definire il programma dell’iniziativa. Nel prossimo comunicato sarà presentato il programma ed il titolo definitivo del forum.

È stato inoltre presentato, in via sperimentale un questionario, che condivideremo nei nostri social, perchè è stato deciso di estenderne la diffusione a tutta la cittadinanza; che resterà aperto fino al 19 febbraio.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.”

H. Ford

Movimento “Il Faro”