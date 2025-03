Morte Lucio Villari, Occhiuto “Calabria piange uno dei suoi figli più illustri”

CATANZARO (ITALPRESS) – “La Calabria piange la scomparsa di Lucio Villari, uno dei suoi figli più illustri. Grande intellettuale, studioso rigoroso e profondo, Villari ha dedicato la sua vita all’insegnamento della storia contemporanea, diventando un punto di riferimento assoluto per tanti giovani e per diverse generazioni di storici. Nato a Bagnara Calabra nel 1933, ha sempre conservato un forte legame con la sua terra d’origine. Ma la sua voce, la sua passione per la storia, sono arrivate ovunque. I suoi studi hanno attraversato l’economia, la politica e la società, segnati sempre da una forte passione per la democrazia e per l’etica, con un’attenzione mirata, negli ultimi anni, anche alla difesa di temi sociali. Dalla Giunta regionale della Calabria giunga alla sua famiglia un sentimento di cordoglio e sincera vicinanza”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

(ITALPRESS).