Morte di Serafino Congi, Baldino (M5S): “Inaccettabile attaccare una madre che chiede verità. Solidarietà totale a Rosa Nigro”

Esprimo piena e incondizionata solidarietà a Rosa Nigro, una madre che ha perso il figlio e che oggi, oltre al dolore, si trova costretta a difendersi da accuse e insinuazioni indegne>. Lo dichiara in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino, commentando le dichiarazioni attribuite all’ex sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro sulla vicenda della morte di Serafino Congi.

<Accusare una madre che chiede verità e giustizia di “prestarsi a strumentalizzazioni ” significa non solo colpire una famiglia distrutta dal dolore, ma l’intera comunità di San Giovanni in Fiore e l’intera regione Calabria. Se c’è qualcosa che andrebbe respinto con forza – aggiunge la parlamentare – è proprio l’idea che il silenzio, il minimizzare o il voltarsi dall’altra parte siano una risposta istituzionale accettabile di fronte a una morte avvenuta dopo ore di attesa in un Pronto soccorso>.

<Quando una cittadina chiede chiarimenti sul funzionamento del 118 o sul sistema sanitario e si tenta di isolarla o delegittimarla, il problema è solo il sistema che teme di ascoltare quella voce. Noi continueremo a diffonderla fino a quando sulla tragica morte di Serafino Congi non verrà fatta piena luce>, conclude Baldino.