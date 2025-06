Morabito (Pd), “L’unità del partito è il valore che ci guida”

Si tratta quindi di rilanciare l’impegno, con il sostegno di centinaia di iscritti PD dell’Area Metropolitana che hanno sostenuto in questi anni la mia Segreteria, che continuano al lottare – nei territori – per l’affermazione della buona Politica, del sacrificio dei propri interessi per la Cosa Pubblica.

Abbiamo – INSIEME – riaperto Circoli da troppo tempo chiusi, abbiamo rivitalizzato le comunità da troppo tempo abbandonate a se stesse, abbiamo ricostruito giuridicamente la Federazione Provinciale, abbiamo affrontato con serietà tutti i passaggi elettorali, anche interni, dimostrando che quando il Partito c’e’, che quando gli Organi sono costituiti e sono attivi, anche gli “eletti” hanno da guadagnarci in termini di contatto diretto con il proprio Popolo, attraverso la declinazione corale dei valori condivisi. L’uomo o la donna soli al comando sono, alla lunga, fallimentari.

I dibattiti, le riunioni, gli incontri pubblici, i seminari tematici servono propriamente a questo:

ad accendere una luce in ogni Comunità cittadina, ad offrire spazi di confronto e sintesi.

Così abbiamo fatto in questi anni e così continueremo a fare!

Oggi il PD Metropolitano compie un nuovo passaggio e lo compie sulla base di un accordo politico unitario, nessuno escluso.

Al nuovo Segretario vanno i miei più sinceri auguri di Compagno e Amico!

L’impegno mio e della comunità progressista dei democratici metropolitani continuerà in queste e in altre forme, con nuovo slancio, con una visione ancora più ampia, regionale.

E’ la Calabria tutta, infatti, che ha bisogno di un Nuovo Partito Democratico, di un percorso sempre più legato al lavoro straordinario che Elly Schlein sta realizzando a Roma.

Il Centrosinistra Calabrese e Reggino hanno di fronte importantissimi appuntamenti politico-elettorali e abbiamo tutti un compito preciso:

non possiamo consegnare di nuovo la Calabria, i nostri territori, alle Destre della mala sanità, dell’emigrazione forzata, delle infrastrutture carenti, dell’incubo Ponte sullo Stretto, del declino del Porto di Gioia Tauro, del lavoro povero e insicuro.

Io ci sono, sono in campo per il Partito Democratico Calabrese, pronto a servire ancora un popolo speciale, dignitoso, ricco di voglia di fare e di Idee chiare.

E’ la forza politica di chi crede nel progresso, nelle riforme, in una Sinistra plurale e democratica.

Siamo in tanti e il lavoro ricomincia ora, subito!

Avv. Antonio Morabito

(Segretario Metropolitano del Partito Democratico di RC)