MooneyGo completa l’offerta del telepedaggio con l’assistenza stradale

MILANO (ITALPRESS) – L’app MooneyGo arricchisce da oggi la proposta di telepedaggio con l’assistenza stradale in tutta Italia. “Il servizio è sottoscrivibile tramite app al prezzo scontato di 1,50 euro al mese al posto di 2,00 euro, in base ai piani promozionali previsti, da chi ha già il telepedaggio MooneyGo, oppure da chi lo acquista contestualmente al telepedaggio – si legge in una nota -. L’assistenza stradale è disponibile per i clienti privati e prevede un intervento gratuito di soccorso stradale all’anno tra traino con carro attrezzi di un veicolo non marciante fino all’officina più vicina, riparazioni sul posto per ripartire subito o piccole riparazioni rapide da effettuare in una struttura convenzionata.

La gestione del servizio e delle sue funzionalità avviene interamente attraverso l’app MooneyGo ed è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su strade e autostrade in tutto il territorio italiano. Inoltre, consente di associare fino a due targhe differenti tra auto, moto e furgoni”.

I clienti possono richiedere il soccorso stradale tramite app o numero dedicato MooneyGo che permette anche di visualizzare il carro attrezzi in arrivo in tempo reale sulla mappa interattiva.

“L’assistenza stradale – prosegue la nota – è un servizio in abbonamento annuale il cui canone viene addebitato mensilmente sul metodo di pagamento associato dal cliente a scelta tra carte Mooney, carte di credito o debito dei circuiti Visa, Mastercard e American Express o tramite Satispay”.

“Si stima che circa il 50% del parco auto non disponga di un servizio di soccorso su strada, dunque esiste un’ampia fascia di automobilisti potenzialmente interessanti a una soluzione semplice e accessibile. Proprio a loro si rivolge l’assistenza stradale attivabile con il telepedaggio MooneyGo – ha affermato Antonio Iannitti, Product Development Executive Manager – Mobility, Insurance & EasyCassa di Mooney – MooneyGo è già oggi tra le app leader in Italia per i servizi di mobilità e adesso diventa ancora più integrata, offrendo ai propri clienti del telepedaggio una tutela in più ad un prezzo molto competitivo, con la possibilità di gestire il tutto via app. Il telepedaggio MooneyGo insieme al servizio di assistenza stradale riassumono le caratteristiche di comodità, semplicità e sicurezza che contraddistinguono l’offerta di mobilità Mooney”.

