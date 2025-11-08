Molochio, Mustica (Alleanza Molochiese), “richiesta Consiglio comunale e revoca mandato società recupero crediti”

Il capogruppo di “Alleanza Molochiese”, Arch. Bruno Mustica, ha depositato una mozione consiliare per chiedere la revoca del mandato alla società incaricata del recupero dei tributi comunali e per proporre l’introduzione di un nuovo modello comunale di “saldo e stralcio” legato all’indicatore ISEE.

L’iniziativa, nata dal gruppo “Alleanza Molochiese”, è stata successivamente sostenuta e sottoscritta anche dal gruppo di minoranza “Molochio non si arrende”, in un’azione congiunta a difesa dei cittadini e a favore di una riscossione più equa e rispettosa.

Un atto di responsabilità e coerenza

“Quattro anni fa ho contribuito anch’io, come parte della maggioranza, ad approvare l’affidamento del servizio di recupero crediti – ha dichiarato Bruno Mustica, capogruppo di Alleanza Molochiese

Allora quella scelta sembrava la strada giusta per migliorare l’efficienza della riscossione, ma oggi i risultati e i metodi adottati dalla società raccontano una realtà diversa. Abbiamo ascoltato i cittadini, raccolto segnalazioni di pratiche eccessivamente aggressive, e non possiamo far finta di nulla. Amministrare significa anche saper fare un passo indietro, se serve a proteggere la dignità delle persone.”

Verso un modello più giusto

La mozione impegna la Giunta comunale a revocare il mandato alla società attualmente incaricata e ad avviare una nuova fase di gestione del recupero crediti, fondata su equità, trasparenza e solidarietà.

Il testo richiama anche gli strumenti di “saldo e stralcio” già adottati a livello nazionale, che permettono ai contribuenti con basso ISEE di estinguere i propri debiti in modo proporzionato alle proprie possibilità economiche.

“Abbiamo deciso di condividere questa battaglia di civiltà – ha commentato Ismaele Ottavio Caruso, capogruppo di Molochio non si arrende.

La Corte dei Conti e il principio di proporzionalità

Nella mozione vengono citati anche gli orientamenti della Corte dei Conti, che in varie deliberazioni ha raccomandato agli enti locali di non ricorrere a metodi di riscossione eccessivamente aggressivi, invitando invece ad adottare procedure proporzionate e socialmente sostenibili, valutando anche la possibilità di rateizzazioni o stralci dei crediti di difficile riscossione.

“Non si tratta di ideologia – conclude l’Architetto Bruno Mustica – ma di buon senso amministrativo. Un Comune giusto non abbandona il rigore, ma lo accompagna alla sensibilità sociale.”

Un invito alla partecipazione

La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale straordinario. Entrambi i gruppi invitano la cittadinanza ad assistere e partecipare al dibattito, perché la trasparenza è il primo dovere di chi amministra.

Ufficio stampa del gruppo Alleanza Molochiese