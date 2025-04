Molinaro (FdI), “solidarietà e collaborazione all’azienda “Perrone srl” per l’ncendio dei mezzi ad Altilia”

Esprimo preoccupazione e sdegno per il gravissimo gesto e solidarietà all’azienda e ai lavoratori per l’attentato incendiario che ha distrutto mezzi dell’azienda “Perrone Srl” ad Altilia (CS). Sicuramente i danni saranno ingenti. Auspico che quanto prima le indagini individuino i responsabili che, in modo criminoso e vandalico, hanno compiuto un gesto scellerato che ha messo in pericolo anche le persone e che vanno assicurati alla giustizia: nessuno deve poter pensare di compiere certi atti e restare impunito. Mi dispiace enormemente per l’azienda che conosco essere una realtà ben avviata, che dà lavoro a diverse persone. Sono perciò vicino all’azienda e pronto a collaborare a difesa dell’attività d’impresa e della legalità.