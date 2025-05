Molinaro (FdI): il Consiglio Regionale ha approvato la Legge sull’Unità Pedagogica Scolastica e la Mozione Cassiodoro

Esprimo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Proposta di Legge sull’ “Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella Regione Calabria“ e della mozione “Azioni di Sostegno, promozione e iniziative culturali della Regione Calabria per la valorizzazione della figura di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore” fondatore del celebre monasterium vivariense a Scolacium. Di entrambi i provvedimenti sono stato il proponente e primo firmatario. Questo quanto dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Pietro Molinaro che entra nello specifico e illustra i due provvedimenti.

Unità di Pedagogia Scolastica

Finalmente, la comunità educante della regione vede riconosciuta l’importanza della Pedagogia Scolastica come strumento essenziale per la crescita culturale, sociale ed educativa di studenti in rapporto con le famiglie. Questo risultato è un passo avanti per affrontare sfide cruciali come la povertà educativa, la dispersione scolastica e il disagio giovanile, problemi che affliggono il nostro territorio e che dobbiamo tenere sotto osservazione con interventi mirati. Con l’istituzione dell’Unità di Pedagogia Scolastica, ogni scuola calabrese potrà avere il supporto di pedagogisti ed educatori socio-pedagogici, figure molto presenti nella nostra regione, fondamentali per accompagnare e sostenere il percorso di apprendimento di ogni studente, garantendo inclusione e pari opportunità. Si tratta di un atto di responsabilità politica e di lungimiranza, un investimento concreto nel futuro della Calabria, affinché l’istruzione sia sempre di più un diritto per tutti e non un privilegio. Oggi celebriamo non solo un voto favorevole, ma una visione di crescita e progresso per le nuove generazioni!

Mozione Cassiodoro

Un atto di grande valore culturale e strategico. Il gemellaggio enogastronomico tra Squillace e Marano Valpolicella che è stato formalizzato recentemente, mira a valorizzare la tradizione vitivinicola calabrese, ispirandosi agli scritti di Cassiodoro, e a creareun “circuito cassiodoreo del vino”. Infatti, Cassiodoro, in un suo scritto è il cantore del Recioto che è il “padre” del prestigioso vino Amarone di cui Cassiodoro è il suo miglior “testimonial” ante litteram. Ma la mozione va ancora oltre. Impegna la Regione a riconoscere e promuovere Cassiodoro come simbolo identitario della Calabria. Riconoscere Cassiodoro, di cui è in corso la causa di beatificazione. come figura identitaria della Calabria; sostenere l’Istituto di Studi su Cassiodoro e il Medioevo in Calabria; inserire il Vivarium Project tra i progetti strategici regionali; creare itinerari turistici, scolastici e religiosi cassiodorei; promuovere un marchio di qualità “Cassiodoro” per i prodotti tipici calabresi.L’obiettivo – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia Molinaro, è ambizioso: fare di Cassiodoro un ambasciatore culturale della Calabria nel mondo, capace di unire spiritualità, turismo, agricoltura e innovazione in un’unica visione di sviluppo sostenibile. Il suo nome è un ulteriore contributo a fare si che la Calabria, sia sempre di più riconosciuta nel panorama nazionale e internazionale. Ringrazio il Consiglio Regionale e i colleghi consiglieri che hanno sostenuto i due provvedimenti. Non è solo il voto favorevole – chiosa Molinaro – ma una visione di crescita e progresso.