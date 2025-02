Molinaro (FdI): forte entusiasmo da parte dei rappresentanti calabresi delle associazioni non organizzate in ordini e collegi per l’approvazione della Legge Regionale

Sono circa 60mila i professionisti calabresi interessati.

La L.R.n. 1 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 24 gennaio u.s. di cui sono stato il primo firmatario rubricata “Valorizzazione delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi sul territorio della Regione Calabria” sta avendo riscontri positivi da parte di persone e associazioni che organizzano nuove attività professionali, capaci di rispondere alle domande di nuovi e aggiornati servizi e porsi come chiave strategica di modernizzazione. Nei prossimi giorni – comunica il Consigliere Molinaro -ci sarà un apposito incontro con gli interessati per approfondire e concretizzare i contenuti della Legge Regionale. La L.r. fa propria i contenuti della legge nazionale n. 4/2013 e costituisce il primo, significativo recepimento della norma nazionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italyda parte di una regione e offre un’inedita e fortemente significativa opportunità per tutte le professioni senza ordini e /Collegi. Di fatto- riferisce Molinaro – si colma una lacuna perché mentre, ad esempio, gli equivalenti europei dei nostri professionisti non riconosciuti sono liberi di prestare i propri servizi in territorio italiano, gli italiani, non possono liberamente circolare nel resto d’Europa. Si aprono vaste possibilità per un variegate universo professionale, in continua evoluzione, per nuove attività specialistiche capaci di rispondere alle domande di prestazioni d’opera che possono svilupparsi in un mondo in continuo cambiamento che richiede competenze aggiornate e creatività; veri avamposti dell’innovazione e della sperimentazione interdisciplinare e sicuramente capaci di intercettare in modo rapido e aggiornato le tendenze dei mercati e del lavoro.