Molinaro (FdI): chiesto al Dipartimento Agricoltura un provvedimento integrativo per assegnazione gasolio agricolo agevolato

Set 22, 2025 - redazione

   Con riferimento alla nota autorizzativa del 21 luglio 2025 relativa all’assegnazione supplementare di gasolio agricolo agevolato, il consigliere di FdI Molinaro ha scritto al Dipartimento Agricoltura segnalando che: l’incremento disposto — pari al 45% come parametro standard — risulta insufficiente a coprire i fabbisogni reali delle aziende agricole calabresi, fortemente penalizzate dalle persistenti condizioni climatiche anomale che continuano a interessare l’intero territorio regionale.

                    In particolare, ha evidenziato che per alcune colture specifiche, come patate e ortaggi in pieno campo, i consumi hanno superato il 100% dei quantitativi ordinari. Ciò è dovuto sia all’andamento climatico atipico, ormai ciclico, sia alle tecniche agronomiche particolari adottate per queste coltivazioni, che richiedono interventi straordinari come l’irrigazione di soccorso e pratiche colturali locali evolute nel rispetto del Decreto Ministero Politiche Agricole del 30 dicembre 2015 che consente il provvedimento richiesto. Infatti il Decreto testualmente stabilisce:

Art. 2 Maggiorazioni dei valori

Comma 1. Le regioni e le province autonome, per le peculiarità del proprio territorio, quali:

a) condizioni climatiche particolari per l’irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;

b) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l’irrigazione;

c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all’allegato 1, entro la misura massima del 100% dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Comma 2. Le regioni e le province autonome possono, altresì, nei seguenti casi:

a) avversita’ atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l’anno;

b) siccita’ e alluvioni;

Alla luce di quanto sopra, in coerenza con il dispositivo normativo – conclude Molinaro – chiedo l’adozione urgente di un provvedimento integrativo che riconosca una maggiorazione supplementare mirata per le colture maggiormente penalizzate, al fine di garantire continuità produttiva e sostenibilità economica alle imprese agricole coinvolte.

