Molinaro (FdI) approvate dal Consiglio Regionale: proposta di Legge al Parlamento per accredito contributi figurativi a imprenditori

Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Proposta di Provvedimento Amministrativo al Parlamento Nazionale che prevede “L’ estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata” e della mozione per il “Riconoscimento e rimborso delle spese per i trattamento riabilitativo A.B.A.(Analisi applicata del comportamento) per le persone in condizioni di autismo“. Di entrambe sono il proponente e sono state condivise dal Gruppo regionale di Fratelli d’Italia. Questo quanto dichiara il consigliere regionale Molinaro che di seguito ne illustra il contenuto.

Riconoscimento Contributi figurativi a chi denuncia

Questa proposta, precisa Molinaro, è emersa nel corso delle audizioni nella Commissione antindrangheta da parte di persone che vivevano sulla propria pelle una situazione che mina il loro futuro e quello dei propri familiari. Il Parlamento – commenta il Consigliere Molinaro – può far fare un ulteriore salto di qualità alla legislazione antimafia, e consentire di dare certezze previdenziali a coloro che hanno avuto il coraggio di resistere e denunciare episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell’attività imprenditoriale. Il fenomeno, tra l’altro – aggiunge -, non è solo tipicamente calabrese ma è diffuso ormai in tutto il Paese. Da qui la necessità di intervenire a livello statale per estendere il riconoscimento dei contributi figurativi, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi che resistono alla criminalità organizzata e che sono costretti a non poter continuare l’attività lavorativa. Chi denuncia e non si arrende alla criminalità – continua Molinaro – va messo nelle condizioni di vita migliori proprio per il valore positivo della denuncia e le ricadute che essa ha sull’interno sistema democratico e per la collettività. Chi denuncia, oltre agli strumenti di tutela assicurati dalla magistratura, deve sentirsi al sicuro anche per l’attività lavorativa. Spesso si è costretti ad interrompere l’attività imprenditoriale con effetti devastanti non solo a livello psicologico ma anche a livello economico, attesa l’impossibilità, per gli anni in cui non si è potuto lavorare, di contare su un trattamento pensionistico minimo. Abbiamo l’onore e l’onere di aver fatto partire questa esigenza dalla Calabria– dichiara il Consigliere Molinaro – e, una volta che diventa Legge Nazionale, oltre a colmare un vuoto contribuisce ed incoraggia a denunciare con un beneficio nella lotta alla criminalità organizzata. La Calabria ancora una volta quindi si pone all’avanguardia; già con la L.R., n. 51/2023 “Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata”, ricorda il consigliere di Fratelli d’Italia, ha introdotto in ambito regionale la premialità per le imprese vittime di atti della criminalità, offrendo strumenti alle scelte di legalità degli imprenditori che denunciano.

Mozione per il Trattamento Riabilitativo A.B.A. per Persone Autistiche

La mozione venendo incontro alle esigenze di tante famiglie impegna la Giunta Regionale ed il Presidente, anche nella qualità di Commissario ad Acta della Sanità calabrese, ad adottare ogni provvedimento necessario, affinché i Direttori Generali e i Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali calabresi procedano alla ricognizione delle prestazioni del trattamento A.B.A. non ancora rimborsate. Infatti, ci sono molti ritardi e molto spesso le famiglie sono state costrette a rivolgersi alla magistratura per averle riconosciute. Il trattamento – chiarisce molinaro – rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, tra le prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema Sanitario Nazionale.