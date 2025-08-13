Ministero Turismo “Italia al top in Europa per sentiment e sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – Il sentiment generale espresso dai turisti in Italia continua a crescere. Secondo l’analisi elaborata dall’Ufficio Statistica del ministero del Turismo su dati Data Appeal, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 4 agosto 2025, l’Italia registra un punteggio di 86,4, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il dato misura il livello di soddisfazione dei visitatori in sette categorie: cibo ed esperienza culinaria, fattori economici e gestione del tempo, inclusività e sostenibilità, ospitalità e qualità dell’alloggio, processo di prenotazione e accesso, qualità dell’esperienza e comfort, strutture e servizi. Grazie a questo risultato, l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per sentiment tra i principali competitor, superando Spagna (85,7) e Francia (85,1), e subito dopo la Grecia (88,6).

Secondo il ministero, “particolarmente significativo è il dato sulla sicurezza – sottocategoria della qualità dell’esperienza – che vede l’Italia in testa con un punteggio di 48,9 (+0,5 rispetto al 2024), superando Francia (38,2), Spagna (36,2) e Grecia (33,2). I dati confermano la crescente attrattività dell’Italia e la soddisfazione dei turisti, consolidando la posizione del Belpaese come destinazione di eccellenza nel panorama europeo, in particolare per la percezione della sicurezza”.

