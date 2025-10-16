Minacce di morte alla Polizia. Locale su un noto social network. Denunciato un uomo

La Polizia Locale di Reggio Calabria nella giornata odierna ha denunciato all’autorità giudiziaria, un cittadino di 56 anni, originario di Reggio Calabria ma residente a Vicenza, per diffamazione e minaccia aggravata.

Il soggetto, su un noto social, nel commentare un articolo apparso su un giornale on line, relativo ad una attività di polizia commerciale, ha pubblicato delle minacce evocando la medesima fine per gli agenti operanti l Corpo di due caduti per causa di servizio della Polizia Locale, cui è intestata la Caserma sede del Comando di Viale A. Moro.

Alle generalità dello stesso si è risalito grazie al servizio tecnico del Comando, che ha individuato l’ID del profilo e ha cristallizzato le frasi ingiuriose e minacciose.

Si fa presente che il procedimento si trova in fase di indagine preliminare e che vige, nei confronti dell’indagato, la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.