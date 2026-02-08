Minacce al Presidente Anci e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la solidarietà di Giuseppe Falcomatà (PD): “Vile attacco a chi serve le istituzioni con competenza”

«Esprimo la mia più ferma e convinta solidarietà al sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, per le gravi e inaccettabili scritte minacciose comparse nelle scorse ore sui muri di Napoli in occasione di una manifestazione a Bagnoli. Si tratta di episodi che nulla hanno a che vedere con la normale dialettica politica e che non possono trovare alcuno spazio nella nostra democrazia».



Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, che aggiunge: «Le minacce e l’odio rivolti a chi quotidianamente lavora al servizio delle comunità locali rappresentano un attacco non solo alla persona, ma alle istituzioni e ai valori di convivenza civile su cui si fonda il nostro Paese».



«In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo – prosegue Falcomatà – è fondamentale che tutte le forze democratiche, al di là delle appartenenze politiche, facciano fronte comune per difendere il ruolo dei sindaci e degli amministratori locali, presidio indispensabile di legalità, coesione sociale e prossimità ai cittadini. Episodi di violenza, minacce ed intimidazioni, fisiche e verbali, non possono diventare uno strumento per fermare l’azione coraggiosa di tanti sindaci ed amministratori che in tutta Italia, in Comuni grandi e piccoli, affrontano ogni giorno le difficoltà e lavorano per dare delle risposte alle loro comunità».



«All’amico Gaetano Manfredi, presidente di Anci e di tutti i Sindaci italiani, – conclude Falcomatà – va il mio sostegno personale e politico, con l’auspicio che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e che si continui, insieme, a respingere con determinazione ogni forma di intimidazione e violenza».