Minacce ai gestori di numerosi locali e tentata rapina, arrestati due fratelli in Calabria

Minacciavano i gestori di bar e ristoranti e hanno tentato anche una rapina. Nel pomeriggio di ieri, gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola, nel Cosentino, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli trentacinquenni residenti a Paola. I due devono rispondere di reiterate condotte persecutorie nei confronti dei gestori di locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande situati prevalentemente nel centro cittadino di Paola, culminate in un tentativo di rapina sventato solo grazie alla pronta reazione del titolare del locale. Sono state le innumerevoli denunce e segnalazioni presentate dalle vittime dei reati che hanno permesso ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola di fornire all’Ufficio di Paola, guidato da Domenico Fiordalisi gli elementi necessari per richiedere al gip una idonea misura cautelare.