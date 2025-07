Milia (FI): “Università Mediterranea in vetta alle classifiche Censis, orgoglio per la città” 

“Il prestigioso posizionamento della Mediterranea tra i migliori atenei del Mezzogiorno, secondo la nuova classifica del Censis, è motivo di orgoglio per la nostra città e conferma il valore di un’università in crescita costante: un segnale forte che dimostra come Reggio Calabria stia finalmente consolidando il suo ruolo nel panorama accademico nazionale”.

A dichiararlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, che sottolinea come “l’Università stia diventando un vero e proprio polo di attrazione, un punto di riferimento culturale, formativo e sociale, capace di trattenere giovani talenti e di richiamarne altri da fuori regione”.

“Questo risultato – prosegue Milia – rafforza la visione tracciata con lungimiranza dall’On. Francesco Cannizzaro, che aveva già colto da tempo la necessità di valorizzare il potenziale del nostro territorio con l’idea del Campus del Mediterraneo, concretizzatasi con il finanziamento da 4 milioni di euro grazie a un emendamento a sua firma: un’intuizione giusta, che trova oggi ancor più riscontro in una città che sta sempre più prendendo consapevolezza del proprio ruolo universitario. Perché puntare sugli studenti, sull’accoglienza, significa dare linfa all’economia locale, al tessuto urbano, alla vivacità culturale, cioè investire sul futuro della città”.

“Questo traguardo è certamente il frutto di una visione, di una comunità accademica coesa, grazie al lavoro del Magnifico Rettore Zimbalatti, e rappresenta il riconoscimento del grande potenziale dell’università come motore di sviluppo – conclude Milia – È la conferma di un salto di qualità ormai evidente, frutto del lavoro di una comunità accademica che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi, aprirsi e scommettere sul talento.”