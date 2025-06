Milia (FI): “Moschella nuovo Segretario Generale di SIDRI: orgoglio per la città” 

“Desidero rivolgere le più sentite congratulazioni a Carmelo Moschella per la sua nomina a Segretario Generale della SIDRI – Società Italiana del Dottorato di Ricerca. Un incarico di grande prestigio a livello nazionale, che premia il suo impegno, la competenza e il percorso accademico di altissimo profilo”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.

“Già rappresentante degli studenti nel consiglio di Amministrazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Dottore di ricerca, Carmelo Moschella è oggi una figura di riferimento nel panorama della formazione superiore e della ricerca in Italia –dichiara Milia– la sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra città, testimoniando come Reggio Calabria possa esprimere talenti capaci di contribuire significativamente allo sviluppo del sistema universitario nazionale”. “A nome mio e del gruppo consiliare di Forza Italia – conclude Milia– gli auguri di buon lavoro per il suo mandato”.