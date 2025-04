Mileto e Francica: Stato presente contro la criminalità e l’illegalità diffusa. Il rapporto

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto ad “alto impatto”, con una serie di controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, in sinergia con lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, l’8º Nucleo Elicotteri, le unità cinofile e i Carabinieri Forestali, impiegando oltre 100 militari tra le varie specialità e l’Arma territoriale, d’intesa con il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo.

L’operazione, condotta nell’area di Mileto e Francica, si inserisce nella strategia dei servizi ad “alto impatto” adottata dal Comando Provinciale nel contrasto ai reati in materia di armi e stupefacenti, in territori ancora molto complessi sotto il profilo della sicurezza pubblica.

L’iniziativa rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza delineato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso del quale il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, ha evidenziato l’importanza del coordinamento tra le forze dell’ordine e della loro azione sinergica sul territorio, anche in relazione alle infiltrazioni criminali negli esercizi pubblici, nel settore edilizio e nei cantieri, con particolare attenzione al rispetto della normativa giuslavoristica.

L’obiettivo è chiaro: garantire una presenza visibile ed efficace dello Stato, rafforzare la percezione di sicurezza nella popolazione e tutelare la legalità in ogni settore. Le operazioni si articolano in due fasi: una prima fase di perquisizioni mirate alla ricerca di armi e droga, condotte con il supporto dello Squadrone Cacciatori e delle unità cinofile; una seconda fase di controlli diffusi sul territorio e verifiche ambientali, rese possibili grazie alla presenza dei Carabinieri Forestali, impegnati nella tutela del patrimonio naturalistico e nella prevenzione di illeciti in ambito zootecnico e paesaggistico.

Denunce per armi, munizioni e stupefacenti

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno eseguito 6 perquisizioni domiciliari che hanno portato al rinvenimento di:

un ordigno artigianale contenente circa 60 grammi di polvere da sparo;

92 cartucce di vario calibro.

Inoltre, lo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ha individuato dei vani artefatti, ricavati tra le intercapedini vicine alla canna fumaria di un camino, verosimilmente destinati all’occultamento di armi.

A seguito dei ritrovamenti, una persona è stata denunciata per detenzione illegale di munizioni e materiale esplodente. Si precisa che il soggetto deferito è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

I numeri dell’operazione

160 persone identificate

123 veicoli controllati

3 perquisizioni personali e veicolari

23 sanzioni per violazioni al Codice della Strada

circa 10.000 euro di sanzioni amministrative elevate per illeciti ambientali dai Carabinieri Forestali di Spilinga.

Mileto 2025: le principali operazioni di prevenzione e contrasto

Nel corso del 2025 i Carabinieri della Stazione di Mileto hanno intensificato l’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, portando all’arresto di 8 persone e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di ulteriori 7 soggetti.

Il 7 gennaio sono stati arrestati in flagranza due uomini, trovati in possesso rispettivamente di 220 grammi di cocaina e 370 grammi di marijuana. Il 25 gennaio altri due soggetti sono stati tratti in arresto per la detenzione di fucili con matricola abrasa e relativo munizionamento. Il 27 gennaio, durante una perquisizione, è stato rinvenuto un manoscritto contenente un presunto rito di affiliazione alla ’ndrangheta.

Il 3 febbraio un uomo è stato denunciato per il possesso di un fucile non regolarmente denunciato. Il 7 febbraio un altro soggetto è stato arrestato in flagranza con 285 grammi di marijuana e 11.000 euro in contanti. L’11 febbraio due uomini sono stati arrestati per spaccio, trovati in possesso di 60 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e 3.000 euro. Il 19 febbraio, un altro soggetto è stato colto in flagranza all’interno di una sala giochi con 10 dosi di cocaina. Il 28 febbraio due uomini sono stati arrestati per detenzione di un fucile con matricola abrasa, munizioni e semi di marijuana.

Il 6 marzo, durante attività ad “alto impatto”, sono stati contestati reati ambientali a quattro persone e violazioni in materia di giochi d’azzardo. L’11 marzo un uomo è stato arrestato poiché trovato in possesso di 25 grammi di cocaina e 3 grammi di marijuana, mentre un altro soggetto è stato arrestato perché trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina oltre ad essere stato denunciato per falsificazione e introduzione nello Stato di monete contraffatte.

L’11 aprile, infine, un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 50 grammi di eroina e 14.000 euro in contanti.

L’odierna attività, nei territori di Mileto, Paravati e Francica ha portato a un’ulteriore denuncia per detenzione illegale di munizioni ed esplosivi, aggiornando così il bilancio complessivo a 8 arresti e 7 denunce dall’inizio dell’anno.

I servizi straordinari continueranno in tutta la provincia, a testimonianza dell’impegno dell’Arma di Vibo Valentia nel garantire sicurezza, legalità e un’attività di contrasto costante.

Le dichiarazioni del Comandante Provinciale

«Le attività di controllo del territorio proseguiranno in tutta la provincia. Rivolgo un appello ai cittadini onesti, ai commercianti e agli imprenditori: abbiate il coraggio di denunciare ogni forma di malaffare. L’Arma è al vostro fianco, pronta a tutelarvi e a garantire che nessuno si senta solo nella difesa della legalità.»