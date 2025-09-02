Merenda: “Implementato e completato il parco giochi del Waterfront”

Il delegato comunale al Decoro Urbano, Parchi e Giardini Massimiliano Merenda annuncia l’ultimazione dei lavori nel parco del Waterfront: “Uno spazio attrezzato implementato con giostre e attrazioni in grado di completare l’offerta ludica ed esperienziale per bambini”.

La piazza adiacente alla stele di Massimo Mazzetto ospita un parco giochi, riqualificato con giostre sensoriali e inclusive che va nella direzione di dedicare ai bambini sempre più spazi della città così come il Sindaco Falcomatà ha sempre voluto.

“Stiamo restituendo alla comunità – sottolinea Merenda – aree accoglienti, colorate e innovative, con l’obiettivo di garantire spazi sicuri, inclusivi, e adatti alle diverse fasce d’età ed esigenze dei bambini. Una programmazione che ha portato grandi risultati, perché sono tanti i parchi dedicati ai più piccoli che sono sorti in città, e che ha tenuto conto di aspetti fondamentali ed irrinunciabili per l’amministrazione Falcomatà, come la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità di giochi e attrezzature che favoriscono lo sviluppo motorio, cognitivo e sociale dei bambini, la sostenibilità prevedendo la scelta dell’utilizzo di materiali eco-compatibili, e soprattutto l’integrazione con il contesto urbano o naturale”.

“Il mio auspicio e il mio monito – conclude la nota – è che la comunità senta propri questi spazi, e che collabori al buon mantenimento e alla cura di attrezzature che sono dedicate esclusivamente al benessere dei bambini e delle famiglie che scelgono di utilizzarle per momenti ricreativi e di spensieratezza”.