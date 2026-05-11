Mercoledi 13 maggio ore 19,00, in diretta Raffaele Loprete sul portale di Approdo Calabria

in vista delle elezioni comunali

Mercoledì 13 maggio alle ore 19 il direttore di Approdo, Luigi Longo, ospiterà Raffaele Loprete, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative.

L’incontro rappresenterà un’occasione di confronto sui principali temi che riguardano la città in vista del voto del 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.

Loprete, sostenuto da una coalizione composta da movimenti civici, Partito Democratico, Rifondazione Comunista e altre liste del territorio, illustrerà il proprio programma amministrativo e risponderà alle domande del giornalista Luigi Longo, si discuterà delle prospettive politiche e amministrative della città, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo urbano, dei servizi pubblici e della partecipazione civica.