Meloni “Sostegno a sforzi Trump, l’Italia pronta a fare la sua parte”

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L’Italia rimane pronta a fare la sua parte”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che nella notte è arrivata l’apertura di Hamas al piano del presidente Usa, Donald Trump.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).