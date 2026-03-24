Melia, frana ad Acquamurata: Vizzari (FI) incalza la Città Metropolitana. “Subito un cronoprogramma per ripristinare la viabilità” 

La situazione della Strada Provinciale 16, colpita da un grave movimento franoso in località Acquamurata, non può più attendere. È questo il monito lanciato dal Coordinatore dell’Area dello Stretto per Forza Italia, Roberto Vizzari che ha inviato una nota ufficiale al Sindaco Facente Funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria e al Dirigente del Settore Viabilità.

Al centro della sollecitazione, il pericoloso cedimento della carreggiata che sta di fatto tagliando fuori una fetta strategica del territorio reggino, compromettendo il collegamento tra Campo Calabro, Melia, i Piani d’Aspromonte e Gambarie ed altri centri dell’ area collinare.

“Se da un lato apprezziamo la celerità dei primi interventi di messa in sicurezza e delimitazione, dall’altro dobbiamo essere chiari: i residenti e le imprese non possono vivere di soli transennamenti”, dichiara il Coordinatore azzurro. “Il divieto di transito ai mezzi pesanti paralizzerà l’economia locale e, cosa ancora più grave, sta calpestando il diritto allo studio di decine di ragazzi che ogni giorno devono raggiungere le scuole di Reggio e Villa San Giovanni e che vedono il servizio bus pesantemente ostacolato, mette a grave rischio il diritto alla salute considerato che diventa difficile raggiungere tali località con mezzi di soccorso e che sullo stesso territorio non esistono presidi di pronto intervento”

Vizzari sottolinea come la SP 16 non sia una semplice strada secondaria, ma un’arteria vitale per l’entroterra. La limitazione alla circolazione sta isolando le attività produttive e creando disagi insostenibili per i pendolari.

“Chiediamo alla Città Metropolitana non solo impegni verbali, ma un cronoprogramma certo per i lavori di consolidamento definitivo”, conclude la nota del Coordinamento. “Il nostro territorio non può permettersi tempi burocratici biblici. Restiamo in attesa di un riscontro concreto, pronti a monitorare ogni fase dell’iter per garantire che la dignità e la sicurezza dei cittadini dell’Area dello Stretto vengano finalmente messe al primo posto.”

L’ufficio Stampa

Roberto Vizzari Coordinamento Area dello Stretto – Forza Italia