Meeting a Polistena, con il Sindaco, l’Opinionista Culturale Eliana Carbone, Giuseppe Lupica ginecologo

Polistena (RC) in questi giorni è stata al centro di un importante meeting, svoltosi nel Salone delle Feste del Comune di Polistena che ha coinvolto il Sindaco Michele Tripodi, l’Opinionista Culturale Calabrese Avv. Eliana Carbone e il Dott. Peppe Lupica, conosciuto come Peppe 893 ginecologo e comunicatore sociale, professionista della salute e personaggio pubblico che ha trasformato i social in uno spazio di ascolto ed ironia. Il tema dell’incontro è stato: “Le eccellenze calabresi come Peppe Lupica che vanno via perché trovano sbocchi professionali più soddisfacenti all’estero rispetto alla loro terra di origine e come si potrebbe contrastare questo fenomeno migratorio”.

L’Avv. Eliana Carbone ha introdotto il discorso dicendo: “C’è chi rimane come il Sindaco Michele Tripodi che ha scelto di restare e di impegnarsi per il proprio territorio e chi come Peppe Lupica, originario di Polistena, lasciando l’Italia è andato via a Dubai città ed Emirato degli Emirati Arabi Uniti per le maggiori opportunità che essa offre dal punto di vista lavorativo. Due storie. Un solo luogo”. A questo punto è intervenuto il Sindaco di Polistena Dott. Michele Tripodi che ha affermato:” Bisogna intanto creare le opportunità per questi ragazzi perché purtroppo anche se si formano nelle nostre Università poi per affermare il loro talento devono andare via perché ci sono luoghi che magari offrono di più soprattutto nella sanità. Stiamo parlando di un giovane stimato medico di Polistena che ha dovuto fare le valigie in questo caso per potere non solo lavorare ma anche affermare le proprie capacità e professionalità. Io mi auguro che ci possa essere un’inversione di tendenza perché da quando in Italia si parla di Questione Meridionale la Calabria ha visto emigrare prima le braccia e poi i cervelli ed oggi purtroppo i giovani se ne vanno via e non tornano come facevano magari i nostri genitori che sono andati via per questioni contingenti. Adesso se ne vanno e non tornano più perché si legano ai Paesi che hanno offerto loro una nuova vita. Bisogna invertire questa tendenza e mi auguro che ci possano essere classi dirigenti molto più sensibili in futuro.” E poiha parlato Peppe Lupica, protagonista dell’incontro, che ha detto:” Ho scelto liberamente di partire e andare a Dubai per esercitare la mia professione di ginecologo in quanto ho trovato un’opportunità di lavoro e di crescita professionale e quindi ho colto la palla al balzo essendo un giovane medico ancora. Nella fase di crescita professionale ho preferito trovare un’opportunità dove potessi crescere a livello formativo e quindi ho deciso, che essendo Dubai uno Stato che dà ai medici tante opportunità di crescita nel lungo periodo, di fare lì un periodo della mia vita professionale di crescita e poi eventualmente tornare a casa”. Quindi è intervenuta l’Avv. Eliana Carbone che ha chiesto al Dott. Peppe Lupica se il fatto che lui ha su diverse piattaforme centinaia di migliaia di followers e che sia un grande comunicatore gli fa sentire di avere una grande responsabilità nei confronti dei suoi utenti. Il Dott. Lupica ha risposto ovviamente di sì che sente tutto il peso della responsabilità nel fare informazione nell’ambito ginecologico che è molto ampio e complesso perché tratta della donna presa dall’età pediatrica per certi aspetti o comunque dall’adolescenza fino alla morte ed il ginecologo segue pertanto la donna in tutte le fasi della sua vita e quindi si assume una grande responsabilità e quindi lui deve dare e dà solo le corrette informazioni, le evidenze scientifiche, gli ultimi aggiornamenti, informando le donne per aiutarle a conoscere il proprio corpo e fare sapere come intervenire precocemente in caso di necessità e fornire quindi le informazioni scientifiche più aggiornate per cercare di rompere quella che è la barriera tra il medico, il professionista ed il pubblico. “Ma -ha continuato l’Opinionista Eliana Carbone- se Peppe Lupica non fosse più, dal punto di vista ipotetico, Peppe 893, conosciutissimo nel mondo dei Social, cosa vorrebbe mantenere?” E Peppe Lupica ha subito evidenziato, in risposta: “Sono sempre un medico ed un ginecologo e i Social mi hanno solo permesso di arrivare a più persone e di fare informazione raggiungendo un ampio pubblico, cosa che magari ovviamente nel piccolo non avrei potuto fare e quindi rimarrei sempre il Dott. Giuseppe Lupica non potendo essere identificato solo come Peppe 893”. L’Avv. Eliana Carbone ha quindi concluso dicendo che è stato importante questo meeting sia dal punto di vista informativo di conoscenza del nostro territorio e delle problematiche ad esso connesse sia per le personalità coinvolte”.



