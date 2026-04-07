Medio Oriente, Trump: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. La Casa Bianca nega di considerare l’uso dell’arma nucleare in Iran

Trump minaccia l’Iran nelle ore che precedono la scadenza dell’ultimatum lanciato agli ayatollah. ‘Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà’, scrive il presidente Usa su Truth, aggiungendo però subito dopo che ‘potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso, chissà’. Attaccato un ponte vicino a Qom, raid israelo-americani anche sull’isola petrolifera di Kharg, dove sarebbero stati colpiti oltre 50 target militari. Controminacce dai Pasdaran: ‘Il tempo della moderazione è finito, gli Usa e i loro alleati saranno privati del petrolio e del gas della regione per anni’. (Ansa)