Medio Oriente, Tajani “Favorevoli a sanzioni più dure a coloni violenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a esaminare e valutare le proposte della Commissione Europea” sulle sanzioni a Israele. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’apertura dell’anno accademico della S.I.O.I., Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, e della56° edizione del Corso di preparazione al concorso per la Carriera diplomatica.

“Siamo favorevoli a dare immediatamente sanzioni più dure ai coloni che hanno commesso violenze nel Cisgiordania – ha aggiunto –. Sanzioni che abbiamo già inflitto ad altri coloni, quindi non è vero come dice qualcuno che noi non abbiamo inflitto sanzioni ai coloni. Credo che si possano rafforzare e che si possa anche incrementare il numero di destinatari delle sanzioni, perchè è inaccettabile quello che accade. Noi siamo contrari assolutamente agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ci sono degli accordi internazionali e vanno rispettati, quindi la Cisgiordania non può essere occupata da Israele”.



“Non vogliamo fare nessuna provocazione, siamo insieme ai Paesi arabi a lavorare per il futuro, dopo che ci sia un rapido, mi auguro, cessate il fuoco. Sicuramente ci dovrà essere una Palestina senza Hamas, che è corresponsabile di quanto sta avvenendo”, ha aggiunto.

