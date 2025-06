Medici di famiglia, la proroga di tre mesi al sindaco – medico Salvatore Valerioti di San Giorgio Morgeto un grave precedente

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Egregio Direttore Longo

Le chiedo di poter pubblicare le dichiarazioni di seguito a nome del Gruppo Consiliare Rialzati San Giorgio sulla vicenda riguardante la carenza dei medici di base nella Nostra Comunità

Pasquale Ciurleo

Capogruppo Consiliare Rialzati San Giorgio



INFORMAZIONE CONTINUA AI CITTADINI SANGIORGESI



Sulla professionalità del DOTTORE VALERIOTI, al contrario invece delle SUE SINDACATURE, nulla da dire.

Usare invece la stampa locale e i delicati uffici ASP per scopi politici, con l’intento di tirare a campare, è tutta un’altra cosa, tipica Valeriotana, MESSA AD ARTE con la solita MISTIFICAZIONE della REALTA’! Spiace per chi si ferma ad osservare e ascoltare una sola campana… … …!



Andiamo al contenuto!



La zona carente è stata dichiarata non per il suo imminente pensionamento, ma per il posto vuoto lasciato dal Dottore Oliva!!!

Tant’è che il suo posto verrà occupato da altro Medico di Base rispetto alla graduatoria di pertinenza. PUNTO E BASTA.

Quindi nel nostro Comune ci saranno nuovamente due medici di base che assisteranno i cittadini e così sarà anche in futuro (fonti ASP RC non fonti di piazza o di Facebook)!



L’allarmismo creato è puramente a SCOPO POLITICO e, come sempre, a salvaguardia della propria posizione.

Ci saremmo aspettati un intervento presso la Cittadella della Regione Calabria con il Governatore Occhiuto, avvenuto lo scorso mese, per risolvere i problemi legati alla morosità che questa Amministrazione ha generato con il suo operato, non per la concessione di ulteriori tre mesi di proroga lavorativa.

Procedura che ha messo persino l’ASP di Reggio Calabria in netta difficoltà e che ora dovrà rispondere di uguale trattamento nei confronti di tutti i Comuni Reggini (vedi articolo di APPRODO NEWS)! https://www.approdocalabria.it/taurianova-quasi-2000…/…



Alla faccia dell’ “AVANTI I GIOVANI”: professionisti in attesa di nomina dopo anni di innumerevoli sacrifici, loro e delle famiglie, per avviare la propria posizione lavorativa!



Ecco perché, ogni fine anno, contiamo gli emigrati, la mancanza di famiglie, la perdita di prime classi scolastiche.

In compenso, fabbrichiamo asili nido (Mastro Marco e Lacchi), che sicuramente non ospiteranno centinaia di bambini ma quanto meno avranno risolto il problema della stabilità della sua Maggioranza che si regge ormai per i soliti incarichi, le solite progettazioni e i soliti appalti fiduciari diretti !!!!

Datevi una svegliata…!

Il Gruppo Consiliare

Rialzati San Giorgio