Maxi tamponamento sull’autostrada A20 Palermo-Messina, denunciato un camionista

MESSINA (ITALPRESS) – E’ stato individuato e denunciato il conducente del mezzo pesante che ieri ha provocato il maxi tamponamento sull’autostrada A20 tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, coinvolgendo oltre 50 veicoli.

Si tratta di un autista di una ditta campana, di 54 anni, alla guida di un autoarticolato privo di revisione che, perdendo in maniera cospicua gasolio, ha reso viscida la tratta autostradale in diversi punti, causando la perdita di controllo dei veicoli diretti verso Palermo.

Indagini accurate da parte del personale della Polizia Stradale di Messina, hanno permesso di identificare l’autista e di denunciarlo per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, sequestrare il mezzo pesante e contestare amministrativamente la mancanza della revisione, la perdita del carico oltre alla cattiva sistemazione.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).