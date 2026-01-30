Matteo Salvini in Calabria dopo i danni del ciclone Harry. VIDEO

di Graziano Tomarchio

All’indomani dei danni causati dal Ciclone Harry, questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha raggiunto la Calabria per un sopralluogo nelle comunità maggiormente colpite quali Bova Marino e Melito Porto Salvo.

Ad accoglierlo il Consigliere Regionale della Lega Giuseppe Mattiani, il sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, il primo cittadino di Melito Porto Salvo Tito Nastasi e il vicesindaci di Montebello Jonico Maria Foti.

Il vicepremier Salvini ha garantito vicinanza e sostengo alle comunità vittime del maltempo da parte del governo che si impegnerà il più presto possibile a risanare i danni riportati.

Il Ministro ha inoltre ribadito la sua posizione in merito ai fondi destinati solo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e che l’Italia, in qualità di seconda potenza industriale in Europa, ha in cantiere 50 milioni dii euro per ripristinare strade, autostrade e infrastrutture, senza togliere soldi a calabresi e siciliani.