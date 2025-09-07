Martedì il Gala dei Miracoli, ecco i premiati: Mammana e Bruni cittadini onorari



Si annuncia più ricco che mai “Il Gala dei Miracoli”, la serata evento promossa dall’Amministrazione Comunale che – prevista martedì prossimo – quest’anno unisce al consueto ricordo dei prodigi attribuiti alla Madonna Patrona della città e all’annuale Premio ai taurianovesi distintisi in vari campi, anche il conferimento pubblico delle 2 cittadinanze onorarie deliberate nel luglio scorso dal Consiglio Comunale.

Una festa della memoria collettiva e dell’orgoglio taurianovese quella a cui si potrà assistere dalle ore 21.00 sul palco sistemato in piazza Macrì – frontale cioè alla chiesa giubilare in questi giorni fulcro di quella devozione religiosa in onore della Madonna della Montagna, che avrà il suo culmine il 9 settembre – e che, intervallata anche da momenti dedicati alla musica, vedrà la consegna di 5 riconoscimenti che, istituiti nel 2002 per perpetuare il fervore suscitato dai miracoli storicamente e autorevolmente descritti da 131 anni, in questa occasione andranno al Colonnello dei Carabinieri Raffaele Giovinazzo, al giornalista Rai Vincenzo Arceri, al musicista Martino Parisi, all’artista Michele Di Raco e al medico Giuseppe Placanica.

Nella serata presentata da Miriam Sorace e allietata dalla musica di Dajana D’Ippolito, spazio anche ad altri encomi assegnati sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi – attraverso l’assessorati alla Cultura e agli Eventi, retti rispettivamente da Maria Fedele e Massimo Grimaldi – e della Parrocchia di Maria SS. Delle Grazie guidata da Don Mino Ciano.

“Il Gala dei Miracoli”, che di anno in anno e senza dubbio per il giusto connubio tra gradevolezza dello spettacolo, proiezione civile e devozione religiosa ha saputo imporsi sulla scena delle serate settembrine nella Piana di Gioia Tauro, nell’edizione di quest’anno si apre a due consegne veramente particolari perché suggellano l’apprezzamento anche fuori dai confini regionali che Taurianova recentemente ha saputo meritare nel mondo della cultura e dell’arte, visto che verrà solennizzata la cittadinanza onoraria attribuita dal Civico Consesso alla Prof.ssa Valentina Mammana, direttore artistico della Infiorata di Taurianova che concorre a diventare patrimonio dell’Unesco, e al Prof. Pierfranco Bruni che è stato presidente della commissione ministeriale che aveva assegnato alla città il titolo di “Capitale del Libro-2024”.