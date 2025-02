Maropati, Strada Fellari chiusa: cittadini e proprietari terrieri penalizzati da ritardi e scarsa programmazione 

Tritanti-Una strada chiusa, cittadini in difficoltà e una comunità che paga il prezzo di scelte amministrative tardive. L’ordinanza sindacale che vieta il transito sulla strada comunale Fellari è arrivata dopo mesi di segnalazioni e richieste di intervento rimaste senza risposte. Solo ora, di fronte a una situazione diventata insostenibile , il Comune ha deciso di chiudere il tratto per motivi di sicurezza .

Un provvedimento inevitabile, ma che lascia l’amaro in bocca a chi ogni giorno percorreva quella strada per lavoro , per necessità o semplicemente per spostarsi . Il problema non riguarda solo la chiusura, ma anche il modo in cui si è arrivati a questa decisione, senza una reale pianificazione e senza ascoltare chi, da tempo , denunciava la situazione.

“Questa strada non è diventata pericolosa da un giorno all’altro-affermano i consiglieri comunali Ferrentino-Adornato-abbiamo più volte segnalato il degrado del manto stradale, i rischi per automobilisti e pedoni, la necessità di intervenire prima che fosse troppo tardi. Ma come spesso accade, le nostre richieste sono cadute nel vuoto fino a quando il problema è diventato ingestibile.”

Intanto, i cittadini e i proprietari terrieri devono fare i conti con una viabilità compromessa e con le difficoltà che questa chiusura comporta. Chi possiede terreni agricoli nella zona è particolarmente penalizzato, poiché il blocco della strada ostacola il raggiungimento delle proprie proprietà e rende più difficile la gestione delle attività produttive. Nessuno si sta occupando dei disagi causati dall’ordinanza, e non c’è certezza sui tempi necessari per ripristinare la strada. La situazione è il risultato di una gestione priva di programmazione e di un’Amministrazione che interviene solo quando il problema è ormai esploso.

“Non si può amministrare un paese aspettando che i problemi diventino emergenze-continuano i Consiglieri-Serve programmazione, ascolto, prevenzione. Noi continueremo a stare dalla parte dei cittadini, a raccogliere le loro istanze e a far sentire la loro voce, Perché Maropati merita un’amministrazione più attenta e presente.”Questa vicenda non riguarda solo la strada di Fellari, ma il modo in cui vengono affrontate le criticità nel territorio. Ignorare i problemi fino a quando diventano emergenze significa far ricadere le conseguenze sempre e solo sui cittadini, che subiscono i danni di una cattiva gestione amministrativa.