Maropati, Ferrentino e Adornato denunciano l’inerzia dell’Amministrazione e la mancanza di controllo sulla manutenzione del verde pubblico

Squadra vigili del fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta nella tarda mattinata di oggi in località Capraro di Sant’Ippolito frazione del comune di Cosenza per incidente stradale.Interessata dal sinistro una sola autovettura, Fiat 500L che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi aldilà della sede stradale.Intervento dei vigili del fuoco è […]