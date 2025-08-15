Marisa Valensise: “con quale faccia si presentano alle elezioni regionali dopo aver distrutto la sanità pubblica?



Mentre la gente cerca un po’ di respiro, la politica quella più vespertina e ‘ già in vetrina, implode sui social con promesse e slogan dal settimo paradiso, si ripropongono big con selfie mozzafiato e fin qui nulla di nuovo .

Sono gli stessi che hanno avuto in mano la Sanità e senza pensarci un attimo l’ ’hanno spinta nel baratro.hanno dato il colpo di grazia!!!!(mai visti nei nostri ospedali se non a fare cinema)

Mi chiedo: se in quattro anni non siete riusciti a far funzionare i pochi ospedali esistenti con i poteri straordinari avuti ,che servivano anche per garantire cure dignitose ai calabresi nella loro terra, perché dovremmo darvi ancora fiducia?con che coraggio vi ripresentate????

La migrazione sanitaria aumenta, i reparti chiudono, le promesse restano parole.

E ora si parla di candidature da parte di chi ha già in mano il controllo della sanità e il potere economico della Regione. È onesto?? e moralmente ed eticamente corretto???

È normale che un uomo che già presidente di regione si dimette e si ricandidi mantenendo un potere sulla sanità senza precedenti, ? Questo è partire alla pari con le altre forze politiche? Questo è correttezza? È giusto lasciare il commissariamento alla sanità ad un uomo che si sta candidando alla guida della regione??? ecco cosa dovremmo pensare noi calabresi prima di decidereste chi dare fiducia .leggere lo stato delle cose senza farci condizionare da nessuno.

La sanità è stata in mano a questi signori per troppi tempo, in quattro anni non siamo riusciti a portare a casa nessun servizio per noi cittadini che sia degno di nota, non cambieranno le cose altrimenti l’avrebbero già fatto , la sanità è in mano ai privati e non c’è speranza se si continua così .

Il popolo calabrese onesto non ha più voce, ha le tasche piene solamente di sassi, ma avrà MEMORIA!!!!

La politica è servizio ,non strumento affaristico personale!!!

Buon ferragosto!!!!