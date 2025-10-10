L’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, uscito indenne dopo il massacro giudiziario scende in campo con “Rìcostruire”. Definito un “gigante della politica” calabrese accusato ingiustamente da governatore della Calabria, addirittura ha subito la misura cautelare del soggiorno obbligato, impedendo nei fatti l’azione amministrativa “rivoluzionaria” che stava portando avanti nella Cittadella regionale. Il Partito Democratico si è reso responsabile per nome e per conto di alcuni pm di consegnare la guida della Calabria al centrodestra. Adesso è venuto il momento di riprendersi le fila per costruire in Calabria un’area politica riformista e garantista, in grado di attrarre politicamente ed elettoralmente nella nostra Regione. Le ultime elezioni regionali hanno dimostrato ampiamente il fallimento del progetto politico del cosiddetto “campo largo” basato sull’alleanza Pd e M5S.

Appuntamento martedì 14 ottobre alle ore 17.30 a Cosenza presso la Sala Cgil in Piazza della Vittoria