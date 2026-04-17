Marina di Sibari, D’Elia, “Sostenere l’impegno dei commercianti e migliorare la qualità dei servizi urbani”

Sostenere l’impegno dei commercianti e migliorare la qualità dei servizi urbani.

Si muove su questo doppio binario l’iniziativa della consigliera di maggioranza Federica D’Elia che, d’intesa col sindaco Gianpaolo Iacobini, ha avanzato nei giorni scorsi due proposte discusse anche nel corso dell’incontro con la nuova realtà associativa “MDS- Associazione Commercianti Marina Di Sibari” e riguardanti una nuova regolamentazione dei tempi di pagamento della TOSAP e l’installazione di servizi igienici pubblici.

Nel dettaglio, la proposta prevede la possibilità di rateizzare il pagamento della TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), offrendo così a commercianti ed esercenti uno strumento concreto per gestire con maggiore flessibilità i propri impegni fiscali, proprio quest’anno che i commercianti di Marina di Sibari hanno deciso di avviare la stagione estiva nella prima decade del mese di Maggio, approdando così nel tema della destagionalizzazione.

L’obiettivo è dare un segnale di attenzione reale al tessuto produttivo locale, mettendo le attività stagionali nelle condizioni di lavorare con maggiore serenità con l’avvio della stagione estiva.

Accanto al tema economico, la proposta interviene anche su un aspetto spesso segnalato dai cittadini e operatori turistici: la carenza di servizi igienici pubblici, con l’impegno a ricercare soluzioni idonee ad assicurare risposte adeguate e ad alleggerire l’ingorgo nelle attività commerciali, preservando inoltre gli spazi pubblici e privati, in termini anche di sicurezza e decoro, in risposta a un’esigenza diffusa.

Le due proposte, nate anche dall’ascolto delle istanze provenienti dal territorio soprattutto dai commercianti, saranno ora oggetto di valutazione e approfondimento da parte degli uffici competenti.

Un’iniziativa che si inserisce in una linea amministrativa orientata al sostegno delle imprese locali e al miglioramento dei servizi, con l’obiettivo di rendere Marina di Sibari sempre più funzionale. propositiva ed accogliente.