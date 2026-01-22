Manifestazione a Vibo Valentia per la sanità, il Pd Calabria a Occhiuto: “Dica la verità e si attivi per concordare con il governo l’uscita della Calabria dal Piano di rientro” 

“Il presidente e commissario Roberto Occhiuto dica la verità sullo stato di salute del Servizio sanitario regionale, faccia i conti con la realtà e agisca perché la Calabria esca al più presto dal Piano di rientro”. Lo dichiarano in una nota ufficiale i dem calabresi, guidati dal senatore Nicola Irto, a proposito della manifestazione per il diritto alla salute che si è svolta a Vibo Valentia e che ha messo ancora una volta in risalto il malcontento popolare per le condizioni della sanità nel territorio vibonese. Il Pd Calabria sottolinea la grande partecipazione e il carattere trasversale della mobilitazione. “Vibo Valentia – evidenziano i dem – ha dato una prova di maturità e unità. Dunque la sofferenza è profonda e le persone non si fidano più delle promesse. La sanità non può essere terreno di propaganda politica, perché riguarda la vita, la dignità e l’uguaglianza sostanziale dei cittadini”. Secondo i dem, poi, la situazione del Vibonese è emblematica di un quadro più generale. “La sanità vibonese è lo specchio – affermano – di una Calabria che continua a subire disservizi, ritardi, carenze strutturali e un’insopportabile precarietà organizzativa. Ogni giorno ci sono dimostrazioni e testimonianze di criticità gravissime, che non possono più essere ignorate. Da 16 anni la Calabria è sottoposta al regime commissariale, che avrebbe dovuto migliorare i servizi e invece ha prodotto un prezzo sociale enorme: tagli, blocchi, smantellamenti, mobilità sanitaria e sfiducia costanti. Ora è urgente concordare con il governo – concludono i dem – l’uscita dal Piano di rientro, facendo leva sulle gravissime mancanze dello Stato, anche rispetto a sentenze emblematiche della Corte costituzionale”.