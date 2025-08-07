Mangiano un panino con i broccoletti. Salgono a tre i ragazzini in Calabria che finiscono in terapia intensiva, uno è grave

Due ragazzi sono stati ricoverati in Terapia intensiva dopo aver mangiato un panino con broccoli. I sintomi manifestati dai due diciassettenni sono compatibili con una intossicazione da botulino. Da quanto è stato ricostruito i due ragazzini hanno mangiato un panino con broccoli comprato da un venditore ambulante a Diamante. Poco dopo hanno iniziato ad avvertire sintomi come nausea, vomito e dolori. Sono stati portati in pronto soccorso e da lì ricoverati d’urgenza all’ospedale di Cosenza nel reparto di Terapia intensiva. Al momento le loro condizioni sono monitorate da tutto il personale sanitario. Da quanto si apprende si attende un siero che dovrebbe arrivare da fuori regione. I ragazzi sono tenuti sotto controllo. (AGI)

Ultimi aggiornamenti. Sono saliti a tre il numero dei ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza per un’intossicazione alimentare, forse da botulino.

Ai due 17enni ricoverati ieri sera dopo avere mangiato un panino a Diamante, stamani si è aggiunta un’altra persona che presentava gli stessi sintomi dei due, annebbiamento della vista e vomito.

Proprio questi sintomi, riferiti già ieri sera dai familiari dei ragazzini, ha indotto i sanitari ad ipotizzare il botulino come causa.

Al momento i tre pazienti sono tutti in prognosi riservata ed uno versa in gravi condizioni.

Ai due che presentavano sintomi più severi, è stato iniettato il siero anti-botulino arrivato da Taranto.

Intanto, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato un’indagine epidemiologica e sono stati prelevati dei campioni di cibo contenuti all’interno del food track parcheggiato a Diamante, dove è stato acquistato il cibo.