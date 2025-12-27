Maida, incendio in un capannone. Sul posto j vigili del fuoco



Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di tre autobotti per il rifornimento idrico, sono impegnate dalle ore 12.30 circa nel comune di Maida (CZ) per un incendio che ha interessato un capannone di circa 1500 mq adibito ad attività commerciale e deposito, con struttura portante in muratura.

Alle operazioni di confinamento ed estinzione del rogo stanno prendendo parte complessivamente 21 unità dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso risultano tuttora in corso.

Al momento non si registrano danni a persone. Gli ulteriori accertamenti finalizzati a stabilire le cause dell’incendio verranno effettuati al termine delle operazioni di spegnimento.