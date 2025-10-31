Maltempo su tutta la Calabria, si registrano forti piogge e raffiche di vento

La perturbazione atlantica si è spostata verso Sud e già dalle prime ore di stamani si registrano forti temporali sulla Calabria, sia sui settori ionici che tirrenici. Ieri era stata diramata dalla Protezione Civile l’allerta arancione sulla parte Ionica, mentre in quella Tirrenica l’allerta era gialla. Attualmente ci sono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.