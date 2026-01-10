Maltempo in Calabria: Situazione interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio regionale. FOTO
Gen 10, 2026 - redazione
A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente.
Situazione complessiva:
31 interventi attualmente in corso
60 interventi in attesa di espletamento
Nel dettaglio la situazione per Comando
COM-CS: 13 interventi in atto, 20 in attesa di espletamento
Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata per la rimozione di un albero abbattutosi sulla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, direzione sud, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.
COM-CZ: 8 interventi in atto, 33 in attesa di espletamento
Numerosi gli interventi nel comprensorio Lametino per alberi abbattuti da forti raffiche di vento nonché antenne, cartelloni ed insegne divelte. (vedi foto)
COM-VV: 2 interventi in atto, 1 in attesa di espletamento
COM-RC: 6 interventi in atto, 4 in attesa di espletamento
COM-KR: 2 interventi in atto, 2 in attesa di espletamento
Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per fronteggiare le criticità segnalate, garantendo assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza delle aree interessate.
Seguono aggiornamenti…