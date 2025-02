Di GiLar

La bomba d’acqua che oggi ha interessato l’intera Regione calabrese non ha risparmiato nulla, tra allagamenti, frane e smottamenti che hanno creato disagi alle intere popolazioni.

La fragilità di un territorio ad alto rischio idrogeologico ha mostra le sue carenze che durano da decenni e che poco ancora si è fatto in tema di prevenzione, ma soprattutto di protezione del territorio finanche la manutenzione ordinaria come la pulizia delle cunette per impedire che strade diventano veri e propri alvei fluviali. Adesso si fa la conta dei danni e domani?

Anche la Piana di Gioia Tauro è stata colpita duramente dall’impetuosità dei rovesci che hanno caratterizzato tutta la mattinata e che adesso sembra essere tornato uno spiraglio di sereno.

A Terranova Sappo Minulio sulla via principale, sul Viale 3 novembre quella che conduce a Molochio, come si vede dalle immagini, si è trasformata in un vero e proprio fiume.

Il sindaco di Terranova S.M. Ettore Tigani da noi interpellato si è lasciato andare ad un duro sfogo, “Dobbiamo fare i conti di tutto questo con in dotazione un operaio e un Tirocinante di inclusione sociale”, ed ancora, “Il fiume di acqua proviene dalla strada provinciale Molochio Terranova. Le acque meteoriche, ancorché abbondanti, sarebbero state in gran parte smaltite se le cunette stradali laterali alla strada fossero state adeguatamente pulite e, dunque, funzionali allo scopo”.

La pulizia delle cunette stradali esistenti lungo questa strada che collega Terranova con Molochio e con altri centri vicini come Taurianova, è di competenza della Città Metropolitana e che, tali arterie di collegamento avessero delle attenzioni più mirate come una “manutenzione ordinaria”, forse, diciamo forse, tanti disagi si sarebbero potuti evitare. E, in effetti, aggiunge ancora il sindaco Tigani, “Nonostante i copiosi solleciti, le somme dell’Ente per la pulizia ordinaria di strade e cunette e strade di competenza della Città Metropolitana, vengono utilizzati altrove”.

Per il resto parlano le drammatiche immagini per farvi un’idea di come sia ridotto un territorio e dove, la situazione è davvero insostenibile.

Ecco come si presentava la strada che collega Terranova con Taurianova, impercorribile a causa di un smottamento