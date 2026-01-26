Maltempo in Calabria. Il CdM delibera lo stato di emergenza. Cannizzaro, “Primi aiuti concreti, non lasceremo solo nessun sindaco”

“Il Consiglio dei Ministri pochi minuti fa ha deliberato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, e con esso un primo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per i lavori di somma urgenza, gli interventi di prima necessità. È solo una prima tranche, che sarà seguita da una puntuale ricognizione dei danni e quindi dalla copertura di queste spese con un più ingente provvedimento interministeriale. Regione, Deputazione e Governo sono costantemente a lavoro, in stretta rete tra di loro, per non lasciare soli i territori colpiti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha fatto registrare ingenti danni in diversi comuni. L’ennesima riprova è stata la presenza ieri del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha voluto constatare personalmente la situazione dalle intemperie nell’area urbana di Reggio Calabria. Ore di sopralluoghi durante cui abbiamo avuto modo di confrontarci con i sindaci sulle varie iniziative da assumere ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni. Dopo quanto successo ieri e oggi, posso ribadirlo con maggiore vigore: non lasceremo solo nessun cittadino di Calabria.”

A dirlo è il parlamentare reggino Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale della Calabria, in merito alle ultime attività svolte riguardo l’emergenza maltempo che ha colpito duramente il Sud Italia.

“Caulonia, Siderno, Melito di Porto Salvo, San Lorenzo, Bova Marina, sono stati tutti sopralluoghi molto significativi quelli che abbiamo svolto con il Ministro insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ed al Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Abbiamo incontrato realtà messe a dura prova dagli eccezionali eventi atmosferici. E, con grande franchezza, ritengo che molti luoghi, quelli più a ridosso del mare, non li rivedremo più per come li ricordiamo. Ecco perché è fondamentale, nel momento della ricostruzione, farlo con alle spalle una progettazione molto oculata e improntata al futuro, che tenga conto soprattutto della sicurezza e dell’evoluzione del contesto ambientale.

Ma, ovviamente, la priorità è fronteggiare l’emergenza ed aiutare i cittadini che hanno subito più danni. La presenza del Ministro sui luoghi dell’emergenza – aggiunge Francesco Cannizzaro – è un segnale chiaro e tangibile di vicinanza del Governo alle comunità colpite e di attenzione alle circostanze. Il mio intervento in Aula la settimana scorsa era mirato proprio ad accendere questi riflettori. Soddisfatto dunque che la Calabria sia tra le priorità nell’agenda di Parlamento e Governo, dove si sta lavorando in piena sintonia con la Regione. Daremo risposte efficaci e nel minor tempo possibile. Nel frattempo continuiamo a seguire passo passo l’evolversi della situazione, grazie al grandissimo lavoro svolto dai sindaci, con cui siamo a contatto con una linea diretta – afferma in conclusione il parlamentare reggino – affinché tutte le zone colpite possano tornare al più presto alla normalità, con il sostegno concreto di tutte le istituzioni.”