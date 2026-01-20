Maltempo in Calabria, confermata l’Allerta Rossa anche per domani. Alcuni sindaci hanno già annunciato la chiusura delle scuole anche per domani

Non si placa il maltempo in Calabria, la Protezione Civile a seguito del perdurare delle condizioni temporalesche e di forti raffiche di vento che stanno creando disagi in alcune zone della Calabria, e principalmente sia nel Catanzarese come nel Reggino, prevalentemente sulla parte Ionica, è stata confermata l’allerta rossa anche per domani su buona parte della Regione, ma principalmente nel Reggino sia nella zona tirrenica che ionica.

Alcuni sindaci hanno confermato la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, come Polistena e Siderno.