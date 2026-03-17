Maltempo in Calabria, chiusi tratti stradali per frane ed allagamenti nel Cosentino e Vibonese. L’elenco

La Polizia di Stato ha svolto, lo scorso 12 marzo, numerosi controlli su strada, presso i centri di rottamazione e di trattamento di rifiuti speciali e metallici, sulle aree e linee FS della regione. L’attività è stata svolta dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria nell’ambito dell’Operazione “Prevenzione e repressione reati dei furti […]