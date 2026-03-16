Maltempo in Calabria. Chiusa provvisoriamente la Statale 18 al traffico a Bagnara Calabra

L’emendamento sui magistrati nei talk show riaccende il dibattito: il caso Gratteri divide la politicaL’emendamento presentato dai parlamentari calabresi Francesco Cannizzaro e Andrea Gentile e Mauro D’attis ha riaperto uno dei temi più delicati del rapporto tra giustizia e politica: il ruolo pubblico dei magistrati, in particolare quando intervengono nel dibattito politico attraverso media e […]