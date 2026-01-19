Maltempo in Calabria, a Cirò su SP7 pronto intervento del Comune per una frana, strada immediatamente liberata

Allerta meteo arancione, le abbondanti precipitazioni che si stanno verificando in queste ore hanno determinato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19, intorno alle ore 17, una frana sulla Strada Provinciale 7 che ha richiesto il pronto intervento del Comune. La strada è stata liberata dai detriti e resa nuovamente percorribile nell’immediato.

È quanto fa sapere il Sindaco Mario Sculco ribadendo l’invito alla cittadinanza alla massima prudenza.

MARTEDÌ 20 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E SCUOLE CHIUSE

L’Amministrazione comunale ha attivato tutte le misure di tutela previste. Anche domani (martedì 20), infatti, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse e saranno sospese le attività dell’Ufficio del Giudice di Pace. Parallelamente, il territorio viene posto sotto osservazione costante, con un presidio di Protezione civile operativo già in funzione dalle prime ore della giornata.

MONITORAGGIO CONTINUO DI TUTTO IL TERRITORIO

L’attenzione è rivolta all’intero perimetro comunale: centro urbano, borgo, aree periferiche e zone limitrofe. Ogni area viene monitorata per prevenire criticità e intervenire con rapidità qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare ulteriormente.