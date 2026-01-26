Maltempo, Cirillo dopo il sopralluogo con Musumeci: “Risposte rapide in arrivo”

«Nella giornata di ieri, a partire da Caulonia, siamo stati nei territori della fascia ionica duramente colpiti dalla violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi, per verificare direttamente le condizioni e ascoltare le comunità interessate».

Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, all’indomani del sopralluogo nelle aree maggiormente colpite dagli effetti dell’evento meteorologico, svolto insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ai deputati Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, agli assessori regionali Micheli e Calabrese e ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Il sopralluogo ha interessato il lungomare di Caulonia, quello di Siderno e i territori di Melito Porto Salvo, Marina di San Lorenzo e Bova Marina, consentendo un confronto diretto con sindaci, amministratori locali, tecnici e cittadini.

«Nel corso della mattinata – prosegue Cirillo – abbiamo accompagnato anche il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha voluto verificare personalmente la situazione nei territori più colpiti dell’area ionica e grecanica. Un passaggio importante per avviare da subito un percorso chiaro e condiviso».

«Sono stati assunti impegni chiari – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale – sia sul piano delle risorse, con l’attivazione dei primi sostegni economici e la quantificazione degli interventi necessari, sia sul piano dell’iter istituzionale, che prevede il percorso verso la dichiarazione dello stato di emergenza e l’utilizzo degli strumenti straordinari previsti dalla normativa nazionale».

«Ringrazio il Ministro Nello Musumeci per la chiarezza sul percorso da seguire, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto per l’impegno nel garantire risorse immediate e nel rappresentare con forza, a livello nazionale, l’entità dei danni, e i parlamentari Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro, intervenuto anche in aula, per il lavoro di raccordo avviato sin da subito con il Governo, affinché le istanze dei territori trovassero risposte rapide e concrete».

«Quando un territorio soffre – conclude il Presidente del Consiglio regionale – le istituzioni sono chiamate a camminare insieme, accanto alle comunità colpite. Il percorso avviato va in questa direzione e, nel mio ruolo istituzionale, ma anche come cittadino di questi territori, sono certo che garantirà risposte concrete in tempi rapidi. Un primo segnale importante è atteso già dal Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, dal quale dovrebbe concretizzarsi una prima tranche di risorse destinate ai territori colpiti per fronteggiare intanto l’emergenza. Regione e Governo stanno operando in pieno coordinamento affinché gli interventi necessari vengano realizzati nel più breve tempo possibile, anche in vista dell’avvio della stagione balneare, fondamentale per l’economia delle nostre comunità costiere».